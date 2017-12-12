Теракт в Нью-Йорке: бомбу изготовили из елочной гирлянды

Предполагаемый исполнитель теракта в в Нью-Йорке уроженец Бангладеш Акайед Улла использовал для изготовления бомбы елочную гирлянду, сообщил телеканал NBC.

По информации полиции, Улла собрал бомбу в своей квартире в Бруклине по инструкции, найденной в интернете. Помимо гирлянды он также использовал при изготовлении трубу, девятивольтовую батарею и спички.

На взрыв в метро его подтолкнуло изображение, посвященное Рождеству.

Отмечается, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране. Один из бывших соседей подозреваемого назвал его "религиозным и очень тихим человеком".

Напомним, 11 декабря в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". Власти Нью-Йорка назвали инцидент терактом. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Источник: korrespondent.net