12 декабря 2017, вторник, 02:36
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
12. 12. 2017

Теракт в Нью-Йорке: бомбу изготовили из елочной гирлянды

Предполагаемый исполнитель теракта в в Нью-Йорке уроженец Бангладеш Акайед Улла использовал для изготовления бомбы елочную гирлянду, сообщил телеканал NBC.

По информации полиции, Улла собрал бомбу в своей квартире в Бруклине по инструкции, найденной в интернете. Помимо гирлянды он также использовал при изготовлении трубу, девятивольтовую батарею и спички. 

На взрыв в метро его подтолкнуло изображение, посвященное Рождеству.

Отмечается, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране. Один из бывших соседей подозреваемого назвал его "религиозным и очень тихим человеком".

Напомним, 11 декабря в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".
 
Власти Нью-Йорка назвали инцидент терактом. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.