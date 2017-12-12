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12. 12. 2017

ГПУ готовит апелляцию на решение суда по делу экс-ректора Мельника

 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 112 Украина, что ведомство не согласно с решением суда касательно экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника. 
 
Напомним, 11 декабря стало известно, что Бородянский райсуд Киевской области признал невиновным Мельника, которого прокуратура обвиняла в незаконном отчуждении недвижимого имущества вуза. 
 
"Сегодня был "судный день" во многих важных делах. В Киеве слушали свидетелей по государственной измене Януковича. В другом киевском суде рассматривали разрешение на привлечение к заочному осуждению Януковича, Захарченко, Якименко за приказ о расстреле Майдана. <...> В Киевской области отпустили, сняли обвинения с одиозного ректора, который четыре тысячи квадратных метров вуза незаконно передал своей жене", – отметил генпрокурор.
 
Он подчеркнул, что не согласен с некоторыми судебными решениями.
 
"У меня есть соблазн высказаться как-то критически касательно судьи, которая принимала решение по Мельнику, которого я, мягко говоря, когда-то критиковал. Мы не согласны с этим решением. Мельник (мы имеем доказательства), украл имущество вуза в пользу своей семьи", – указал Луценко.
 
Ранее генпрокурор сообщил, что решение суда касательно лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили будет обжаловано.

Источник: korrespondent.net

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