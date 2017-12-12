Три страны Европы присоединились к новым мерам против РФ

Страны-кандидаты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория, член Европейского экономического пространства Норвегия присоединились к санкциям против России в связи с ситуацией на востоке Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что декларация связана с ограничительными мерами в ответ на "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Речь идет о документе от 20 ноября 2017 года , вносящем поправки в решение Совета ЕС.

Теперь Албания, Норвегия и Черногория "будут обеспечивать соответствие своей национальной политики принятому решению Совета".

Источник: korrespondent.net