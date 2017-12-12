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12. 12. 2017

США не планируют выводить войска из Сирии

 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 декабря, что США не планируют пока выводить свои войска из Сирии, несмотря на решение России о начале вывода своего контингента, сообщает Интерфакс.

На вопрос журналиста почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как в России заявили о выводе своих войск, Сандерс ответила, что "США продолжат делать все возможное, чтобы победить ИГ на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев".

"До тех пор, пока кто-либо из членов ИГ не покинет (Сирию − ред.), мы хотим продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы оно ("Исламское государство" − ред.) не только искоренилось, но и чтобы они (боевики ИГ − ред.) вскоре не развернулись и не вернулись (в Сирию − ред.)", − подчеркнула Сандерс.
 
Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе войск из этой страны. Ранее он заявил, что боевики ИГ полностью разгромлены в Сирии.
 
В Пентагоне опровергли заявления РФ о разгроме "Исламского государства". По информации американского оборонного ведомства, в Сирии и Ираке до сих пор остаются около трех тысяч исламистов.

Источник: korrespondent.net

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