США не планируют выводить войска из Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 декабря, что США не планируют пока выводить свои войска из Сирии, несмотря на решение России о начале вывода своего контингента, сообщает Интерфакс.

На вопрос журналиста почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как в России заявили о выводе своих войск, Сандерс ответила, что "США продолжат делать все возможное, чтобы победить ИГ на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев". На вопрос журналиста почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как в России заявили о выводе своих войск, Сандерс ответила, что "США продолжат делать все возможное, чтобы победить ИГ на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев".

"До тех пор, пока кто-либо из членов ИГ не покинет (Сирию − ред.), мы хотим продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы оно ("Исламское государство" − ред.) не только искоренилось, но и чтобы они (боевики ИГ − ред.) вскоре не развернулись и не вернулись (в Сирию − ред.)", − подчеркнула Сандерс.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе войск из этой страны. Ранее он заявил, что боевики ИГ полностью разгромлены в Сирии.

В Пентагоне опровергли заявления РФ о разгроме "Исламского государства". По информации американского оборонного ведомства, в Сирии и Ираке до сих пор остаются около трех тысяч исламистов.

Источник: korrespondent.net