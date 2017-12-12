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12. 12. 2017

Израиль нанес ответный удар по позициям ХАМАС

Израильский танк и авиация атаковали военные посты ХАМАС в северной части Сектора Газа, в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщает РИА Новости.

Напомним, ракета была перехвачена с помощью комплекса ПРО Железный купол в районе города Ашкелон, где живут более 130 тысяч человек. А несколькими часами ранее израильские военные нанесли удары по позициям боевиков на юге палестинского анклава, откуда также был совершен запуск ракеты.

Отметим, обстрелы заметно участились с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Армия обороны Израиля считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за этот враждебный акт, исходящий из сектора Газа", − заявили израильские военные в связи с последним обстрелом.

Как сообщал Корреспондент.net, последний раз Израиль задействовал систему Железный купол 8 декабря для перехвата одного из реактивных снарядов, летевших в направлении Сдерота. Еще две ракеты тогда разорвались в черте города, где живут почти 25 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net

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