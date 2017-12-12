Трамп возобновил программу полетов США на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал 11 декабря распоряжение о возобновлении программы исследований Луны, передает РИА Новости.

"Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы… означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований", − заявил Трамп на церемонии подписания своей первой космической директивы в Белом доме.

"На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры", − подчеркнул американский лидер.

Подписывая документ, Трамп также отметил, что "космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере", но не стал вдаваться в подробности.

В США рассматривают космос как площадку для войны

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что страна больше никогда не позволит себе отставание в гонке за космос и Штаты вернутся на Луну, а также создадут базу для освоения Марса.

Источник: korrespondent.net