Трамп возобновил программу полетов США на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал 11 декабря распоряжение о возобновлении программы исследований Луны, передает РИА Новости.
"На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры", − подчеркнул американский лидер.
Подписывая документ, Трамп также отметил, что "космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере", но не стал вдаваться в подробности.
В США рассматривают космос как площадку для войны
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что страна больше никогда не позволит себе отставание в гонке за космос и Штаты вернутся на Луну, а также создадут базу для освоения Марса.
Источник: korrespondent.net
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