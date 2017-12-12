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12. 12. 2017

Трансгендерам в США разрешили служить в армии

Американский суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа должна отменить запрет на службу в американских вооруженных силах трансгендерам, пишет The Hill.

"Суд не убежден, что ответчикам будет нанесен непоправимый ущерб, если они позволят принимать трансгендеров в вооруженные силы, начиная с 1 января 2018 года", − цитирует издание слова окружного судьи в округе Колумбия Коллин Коллар-Котелли.

Позже в Белом доме подтвердили, что трансгендерным лицам позволят записываться на службу в вооруженных силах страны с 1 января 2018 года.

"Мы лишь выполняем предыдущее судебное решение", − сказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Напомним, в августе Трамп ввел в действие запрет трансгендерам на службу в вооруженных силах США. В октябре его заблокировал суд в Вашингтоне.

Источник: korrespondent.net

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