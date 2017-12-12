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12. 12. 2017

Возле Марьинки погибли два украинских добровольца

Пресс-служба Миргородского городского совета сообщила, что 10 декабря возле Марьинки Донецкой области в результате артобстрела сепаратистов погиб житель города Александр Зубченко 1990 года рождения. 

В сообщении отмечается, что в апреле 2014 года он пошел добровольцем в ряды ВСУ и служил в рядах Украинской добровольческой армии.

Александр Зубченко
Фото: facebook.com/Memorybook.org.ua
 
Также 10 декабря в зоне проведения АТО на Донбассе погиб доброволец из поселка Домановка Николаевской области Виктор Зельманович 1992 года рождения, сообщили в пресс-службе Домановской райгосадминистрации.
 
"10 декабря 2017 года во время защиты суверенитета Украины в зоне проведения антитеррористической операции возле населенного пункта Марьинка Донецкой области погиб уроженец поселка Домановка Зельманович Виктор Игоревич", – информировали районные власти.
 
Виктор Зельманович 
Фото: facebook.com/Memorybook.org.ua
 
Ранее сообщалось, что в районе Марьинки погиб доброволец Геннадий Левицкий из Николаевской области.

В зоне АТО погиб доброволец из Грузии

Источник: korrespondent.net

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