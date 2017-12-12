В России усомнились что американцы долетят до Луны

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в том, что американцы смогут долететь до Луны.

"Возобновление" полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут", − написал Пушков в Twitter.

"Возобновление"полетов на Луну? Славно.А как туда долетят амер-цы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 декабря 2017 г.

Напомним, 11 декабря президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении лунной программы. В планах американского лидера исследовать спутник Земли и создать основу для последующего полета на Марс.

Отметим, двигатель РД-180 производства российской компании Энергомаш устанавливается на всех американских ракетах-носителях типа Atlas.

Источник: korrespondent.net