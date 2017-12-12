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12. 12. 2017

Трамп: Удары по сирийской армии − законные меры

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу с описанием текущих военных операций с участием американских военных назвал законными удары по сирийской армии, пишет РИА Новости.

"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", − говорится в письме Трампа, отправленном 11 декабря.

Напомним, 18 июня коалиция США сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка. После этого РФ прекратила взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Корреспондент.net разбирался в конфликте, который возник между Россией и США в Сирии летом 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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