Петренко: Обыск НАБУ поставил под угрозу иск против Роснефти

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил в эфире ICTV, что из-за проведенного в министерстве обыска НАБУ может сорваться подача иска против Роснефти в Европейский суд по правам человека.
"Министерство юстиции и офис уполномоченного готовили иск против российской компании Роснефть на 700 миллионов гривен ущерба, причиненного государству незаконным захватом имущества этой компанией и ее дочерними структурами в Украине... Таким предписанием ставятся под угрозу наши дела против России, речь идет о том, что таким предписанием, которым судья постановил, что изъять документы необходимо до 15 декабря, а мы собирались подать иск против Роснефти до 19 декабря, фактически подрывается возможность иска против российской компании", – отметил Петренко.
По его словам, обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы в отношении исков Украины против России, на которые самым ЕСПЧ наложен гриф “секретно”.
Он уточнил, что распоряжение об изъятии документов сейчас находится в министерстве на исполнении.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции направило заявление об уголовном правонарушении в Генпрокуратуру из-за обысков НАБУ.
Источник: korrespondent.net