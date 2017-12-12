Петренко: Обыск НАБУ поставил под угрозу иск против Роснефти

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил в эфире ICTV, что из-за проведенного в министерстве обыска НАБУ может сорваться подача иска против Роснефти в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 8 декабря в Минюсте сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в министерстве с нарушением законов. В бюро отметили, что срочный обыск в кабинете и по месту жительства одного из чиновников Минюста состоялся из-за риска уничтожения документов.

"Министерство юстиции и офис уполномоченного готовили иск против российской компании Роснефть на 700 миллионов гривен ущерба, причиненного государству незаконным захватом имущества этой компанией и ее дочерними структурами в Украине... Таким предписанием ставятся под угрозу наши дела против России, речь идет о том, что таким предписанием, которым судья постановил, что изъять документы необходимо до 15 декабря, а мы собирались подать иск против Роснефти до 19 декабря, фактически подрывается возможность иска против российской компании", – отметил Петренко.

По его словам, обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы в отношении исков Украины против России, на которые самым ЕСПЧ наложен гриф “секретно”.

Он уточнил, что распоряжение об изъятии документов сейчас находится в министерстве на исполнении.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции направило заявление об уголовном правонарушении в Генпрокуратуру из-за обысков НАБУ.

Источник: korrespondent.net