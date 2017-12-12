Штаб АТО: За сутки на Донбассе 22 раза нарушили перемирие

За прошедшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал", – говорится в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что с целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских военных, военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали по боевикам прицельный огонь из запрещенного минского соглашениями оружия.

На луганском направлении, начиная с 21.00 и почти до полуночи, сепаратисты каждые две минуты вели огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по украинским оборонным укреплениям и выпустили в общей сложности почти сто мин. Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки боевики осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов с БМП и пехотного вооружения.

На донецком направлении вечером из 120-мм минометов враг вел огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым. У Богдановки он нарушал перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, 10 декабря подразделения сепаратистов 35 раз обстреляли позиции ВСУ.

Источник: korrespondent.net