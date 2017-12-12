Итоги 11.12: Саакашвили дома и выход РФ из Сирии

Суд отпустил Саакашвили из-под стражи

Лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили избирали меру пресечения в Печерском райсуде Киева.

Корреспондент.net следил за ходом заседания. В итоге судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте политику и он отправился домой.

В ГПУ сообщили, что готовят апелляцию на решение суда.

Венецианская комиссия опубликовала решение по языковому закону Украины

Венецианская комиссия официально опубликовала решение о языковых положениях закона Украины Об образовании.

Комиссия предлагает ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

Украине рекомендуют обеспечить достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка.

Израиль попросил Украину перенести посольство в Иерусалим

Депутаты кнессета призвали министра иностранных дел Украины Павла Климкина признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.

"Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение (о признании Иерусалима столицей Израиля − ред.), и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим − столица еврейского государства в течение трех тысячелетий", − отметил депутат Давид Амсалем.

Венгрия выдвинула условия для поддержки Украины

После решения Венецианской комиссии по украинскому закону Об образовании, Венгрия выдвинула условия, выполнение которых возобновит поддержку Киева.

Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии имеет три ожидания от украинских властей: не ограничивать уже имеющиеся права, вести переговоры с национальными меньшинствами в Украине и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Яценюка и Авакова допросили по делу Януковича

Бывшего премьре-министра Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова допросили в суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Корреспондент.net собрал главные тезисы их допроса.

В Нафтогазе сообщили о первой прибыли в Египте

Национальная компания Нафтогаз Украины впервые за многие годы получила прибыль от нефтегазодобывающих проектов, которые реализует в Египте.

Главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко заявил, что в этом году Нафтогаз получил чистый профицит денежных средств в пять миллионов долларов.

В Нью-Йорке произошел теракт

В подземном переходе на Манхеттене произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

Власти Нью-Йорка назвали инцидент терактом. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Подозреваемый собрал бомбу по инструкции, найденной в интернете. На взрыв в метро его подтолкнуло изображение, посвященное Рождеству.

Путин объявил о выводе войск из Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе войск из этой страны.

По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки. При этом он не уточнил ни конкретных сроков операции, ни численнность военных.

Трамп возобновил лунную программу США

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны.

"На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры", − подчеркнул американский лидер.

Источник: korrespondent.net