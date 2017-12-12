«Гедеоновы братья» выпустили карманный «Новый Завет» на белорусском

«Гедеоновы братья» выпустили «Новый Завет» в карманном формате в переводе на белорусский язык – тиражом 30 тысяч экземпляров.
В издании использован перевод Белорусской Православной Церкви, сообщает katolik.life.
Это самое массовое издание Нового Завета в белорусской истории.
Бесплатно получить карманный «Новый Завет» по-белорусски можно в представительстве «Гедеоновых братьев» в Беларуси. Издание выпущено не для продажи.
Христианская ассоциация «Гедеон» – это протестантская организация, деятельность которой заключается в распространении Нового Завета.
Источник: krynica.info