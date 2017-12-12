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12. 12. 2017

«Гедеоновы братья» выпустили карманный «Новый Завет» на белорусском

«Гедеоновы братья» выпустили «Новый Завет» в карманном формате в переводе на белорусский язык – тиражом 30 тысяч экземпляров.

В издании использован перевод Белорусской Православной Церкви, сообщает katolik.life.

Это самое массовое издание Нового Завета в белорусской истории.

Бесплатно получить карманный «Новый Завет» по-белорусски можно в представительстве «Гедеоновых братьев» в Беларуси. Издание выпущено не для продажи.

Христианская ассоциация «Гедеон» – это протестантская организация, деятельность которой заключается в распространении Нового Завета.

Источник: krynica.info

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