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12. 12. 2017

ГПУ объявила еще одно подозрение в деле Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении человеку из России, который проходит по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сказал в эфире телеканала ICTV.

"Два человека, которые сотрудничали с нами во время фиксации и передачи сотен тысяч долларов и евро Севериону Донгадзе, который является помощником Саакашвили в реализации акций, и дальше сотрудничают с нами. Еще один человек из России, который фиксировался на пленках, получил от нас заочное подозрение", - заявил он.

Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net

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