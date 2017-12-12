Трамп хочет ужесточить миграционную политику

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс провести реформу в иммиграционной политике страны. Об этом американский президент заявил во вторник, 12 декабря.

По его словам, второй теракт в Нью-Йорке за последние два месяца "вновь подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Конгресс принял законодательные реформы для защиты американского народа". "Слабая иммиграционная система США позволяет слишком многим опасным, неадекватным людям получить возможность въезда в страну", - сказал он. Президент США также подчеркнул, что подозреваемый по делу о теракте въехал в США по программе семейной миграции. Кроме этого, Трамп вновь потребовал смертной казни для террористов.

Напомним, 11 декабря в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

Власти Нью-Йорка назвали инцидент терактом. В результате взрыва пострадали четыре человека.

По материалам Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net