В Крыму опять обыски у крымских татар

В селе Урожайное Советского района в аннексированном Крыму силовики проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова. Об этом в Facebook сообщают активисты Крымской солидарности.

Как отмечается, обыск начался в 7.00 утра по местному времени.

"Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", – говорится в сообщении.

Постановление выписывают на сына Ибраима Османова – Рустема Османова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму задержали крымского татарина Рустема Османова. Османова обвиняют в несанкционированном митинге.

В итоге, Бахчисарайский районный суд оштрафовал крымского татарина Рустема Османова на 10 тысяч рублей (более 4,5 тысячи гривен).

Источник: korrespondent.net