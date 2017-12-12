Британия назвала сумму компенсации за Brexit

Размер компенсации, которую Великобритания заплатит за выход из ЕС, составит от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро). Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Sky News.

"Как я уже отмечала, мы определили объем выплат и методику расчета, что уже было сделано. Согласно расчетам, сумма составит 35-39 миллиардов фунтов стерлингов", - заявила Мэй.

Напомним, ранее между Великобританией и Евросоюзом возникли сложности в переговорах из-за договоренностей по сумме компенсаций.

Источник: korrespondent.net