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12. 12. 2017

Британия назвала сумму компенсации за Brexit

Размер компенсации, которую Великобритания заплатит за выход из ЕС, составит от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро). Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Sky News.

"Как я уже отмечала, мы определили объем выплат и методику расчета, что уже было сделано. Согласно расчетам, сумма составит 35-39 миллиардов фунтов стерлингов", - заявила Мэй.

Напомним, ранее между Великобританией и Евросоюзом возникли сложности в переговорах из-за договоренностей по сумме компенсаций.

Источник: korrespondent.net

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