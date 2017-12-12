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12. 12. 2017

Иран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению – ООН

Иран выполняет условия соглашения по ядерной программе, говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подготовленного для Совбеза ООН. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает агентство AFP.

Позиция президента США Дональда Трампа вызывает "значительную неопределенность" относительно будущего этого соглашения, сказано в документе. Но Гутерриш выразил уверенность в том, что Трамп будет поддерживать достигнутые ранее договоренности.

Трамп, в отличие от других лидеров, отказывается признавать, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе. Президент США дал Конгрессу 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в период правления Барака Обамы. Срок для принятия решения истекает 12 декабря.

В конце октября США ввели санкции в отношении 41 физического лица, компании и организации из Ирана, включая элитное военное подразделение в составе ВС страны - Корпус стражей исламской революции (КСИР). Ограничительные меры стали ответом на действия Тегерана по созданию оружия массового поражения и поддержке терроризма, утверждают в Вашингтоне.

Позже Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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