В Украине непогода обесточила 29 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 декабря остаются обесточенными 29 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 6 н.п., Черкасская - 19 н.п., Луганская - 4 н.п., которые были обесточены с 10 на 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в городе Золотоноше Черкасской области 10 декабря из-за порывов ветра упала главная новогодняя елка города.

Источник: korrespondent.net