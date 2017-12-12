12 декабря 2017, вторник, 11:41
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
12. 12. 2017

В Житомирской области школьный автобус попал в ДТП

В Житомирской области на автодороге Выступовичи-Житомир вблизи с. Веселовка Коростенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса со школьниками. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла 11 декабря. Автомобиль BMW-520 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В автобусе находились 16 детей разного возраста и учительница. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение. Дети получили ушибы различных частей тела.

"По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля BMW-520, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области школьный автобус попал в ДТП

Напомним, ранее в селе Любмировка Житомирской области столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Corolla, в результате аварии погибло два человека.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.