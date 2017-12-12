В Житомирской области школьный автобус попал в ДТП

В Житомирской области на автодороге Выступовичи-Житомир вблизи с. Веселовка Коростенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса со школьниками. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла 11 декабря. Автомобиль BMW-520 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В автобусе находились 16 детей разного возраста и учительница. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение. Дети получили ушибы различных частей тела.

"По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля BMW-520, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы.

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Напомним, ранее в селе Любмировка Житомирской области столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Corolla, в результате аварии погибло два человека.

Источник: korrespondent.net