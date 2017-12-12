Михо освобожденный. Как судили Саакашвили

Еле-еле с трудом задержали, натолкнулись на общественное возмущение и протесты, а в итоге отпустили. Именно так развивались события вокруг бывшего президента Грузии и главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура уже пообещала обжаловать это решение.

Корреспондент.net вспоминает, что происходило вокруг суда Саакашвили.

Самый гуманный суд в мире?

Стоит напомнить, что Саакашвили подозревают в помощи преступной группировки. По версии прокуратуры, для финансирования акций под Верховной Радой он получал деньги из Москвы.

С первого раза задержать Саакашвили не удалось, его отбили соратники, но в ночь с 8 на 9 декабря он все-таки был доставлен в СИЗО, где успел объявить голодовку.

Избирали меру пресечения для Саакашвили в Печерском суде. Прокуратура просила о мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. При этом, такую же желаемую меру пресечения Генпрокурор Юрий Луценко объявлял и до того, как Саакашвили бежал из-под конвоя. Получается за это ему правоохранители ничего не предъявили.

Под зданием Печерского суда собрались несколько сотен сторонников Саакашвили. Поддержать его приехали ряд народных депутатов, во главе с Юлией Тимошенко, которые просили суд взять Саакашвили на поруки. Также прибыла в суд и жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс.

EPA

Но в итоге даже помощь депутатов не понадобилась. Суд просто отпустил Саакашвили и он вернулся в свою квартиру на улице Костельной в центре Киева.

Вот оно какое украинское правосудие – сначала тебя обвиняют чуть ли не в государственном перевороте, потом задерживают, ты сбегаешь из-под конвоя, а в итоге суд тебя отпускает.

Выступление Саакашвили

Судебное заседание Саакашвили пытался превратить в свое шоу, пел гимны Украины и Грузии, обещал продолжить голодовку, если его вернут в тюрьму, и “голодать до конца”.

Также Саакашвили заявил, что он не задержанный, а военнопленный.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины", - сказал экс-губернатор Одесской области.

По словам Саакашвили, украинская власть его арестом сделала "подарок" президенту России Владимиру Путину.

"Это и есть реальная работа на врага. Это прямой подарок Путину, и кто-то на Банковой решил сделать ему такой подарок", - отметил Саакашвили.

Реагируя на обвинения, что якобы Саакашвили сотрудничает с российской стороной, он заявил:

"Путин и Порошенко почему-то очень похожи. Но если я ФСБшник, надо это доказать в суде и выменять меня на украинских разведчиков. Путин готов всех украинцев на меня поменять. Неужели мы не понимаем, чей заказ сейчас выполняется? Саакашвили в Киеве в тюрьме? Все, кто в этом принимают участие и являются агентами ФСБ".

После того, как его освободили Саакашвили заявил, что теперь первым делом нужно поесть.

Что делать прокурорам

На заседании суда прокурор заявил о существовании риска, что лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

"Есть информация от ГУ СБУ в Киеве и области, что, в связи с проведением мероприятий по документированию преступной деятельности Курченко, спецслужбы РФ принимают меры по выходу через своих доверенных лиц в Украине на Саакашвили и Дангадзе с целью выяснения деталей разговоров между ним и Курченко. Одним из вариантов дестабилизации ситуации может иметь место инициирование спецслужбами РФ попытки ликвидации Саакашвили и Дангадзе", - сказал прокурор.

Он просил суд избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, в том числе, чтобы "обеспечить охрану жизни и здоровья подозреваемого".

"К нему будут применены меры круглосуточной охраны с целью предотвращения выполнения вышеуказанного замысла", - сказал прокурор.

Генеральная прокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Саакашвили, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова".

"Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих", - отметил генпрокурор.

Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал "движение за свержение власти" за деньги Курченко.

"После этого он (Саакашвили - ред.) организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука (Дангадзе - ред.) получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпускает", - отмечает Луценко.

Он рассказал, что ГПУ будет подавать апелляцию.

"Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным. Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность пленок", - подчеркнул он.

Луценко добавил, что имел с Саакашвили "общее видение событий в Украине и Грузии".

"Но те, которые преступили красную черту закона, грабят государство, или берут деньги у Москвы для дестабилизации ситуации, я с этим никогда не примирюсь и мои человеческие прежние отношения отходят назад перед лицом уголовных преступлений", - отметил генпрокурор.

Источник: korrespondent.net