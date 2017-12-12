В РФ предотвратили теракт, готовившийся на Новый год – ФСБ

В России ФСБ предотвратила теракты, которые планировались на новогодние праздники и в период президентской кампании. Об этом заявил глава ведомства и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, передают РИА Новости.

Как отмечается, накануне в Московском регионе спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая готовила нападения. В нее входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить атаки, в том числе с участием смертников.

У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. ФСБ также ликвидировала "лабораторию по изготовлению средств террора".

По словам Бортникова, лидеры международных группировок пытаются создать очаги террористов в различных российских регионах.

Он также отметил, что ФСБ опасается проникновения в РФ воевавших в Сирии боевиков.

"В связи с освобождением правительственной армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил последних опорных пунктов международной террористической организации ИГИЛ его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию", —заявил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что террористы могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков.

Напомним, 11 декабря в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

Власти Нью-Йорка назвали инцидент терактом. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Источник: korrespondent.net