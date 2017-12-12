ООН: На Донбассе погибли более 2800 мирных жителей

На Донбассе с начала конфликта погибли более 2,8 тысячи мирных жителей и от 7 до 9 тысяч – получили ранения. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, обнародованном во вторник, 12 декабря.

"В общей сложности за весь период конфликта погибли по крайней мере 2818 гражданских лиц. Общее число раненых составляет от 7 до 9 тысяч человек", – говорится в докладе.

В отчете также сообщается, что с 16 августа по 15 ноября в Украине 15 человек погибли и 72 были ранены.

Напомним, по состоянию на конец октября на Донбассе погибли около 400 мирных граждан.

Источник: korrespondent.net