Российские таможенники задержали украинца с книгой Майн Кампф

В пункте пропуска Крупец на украинско-российской границе курские таможенники при обыске авто нашли у жителя Винницкой области два экземпляра книги Адольфа Гитлера Майн Кампф. Об этом сообщает Центральное таможенное управление РФ.

Украинец заявил, что книги он приобрел через интернет. Одну книгу он читал сам, а другую вез в Москву в качестве подарка для знакомого по интернет-переписке.

По факту ввоза экстремистских материалов составлен протокол об административном правонарушении.

Книга MeinKampf (Моя борьба) Адольфа Гитлера была включена в Федеральный список экстремистских материалов в 2010 году по решению Кировского районного суда г. Уфы.

Ранее российские таможенники задержали более 100 килограмм монгольских носков.

Как сообщалось, российские таможенники стреляли по грузовикам с украинским мясом.

Источник: korrespondent.net