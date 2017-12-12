12 декабря 2017, вторник, 13:14
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
12. 12. 2017

Российские таможенники задержали украинца с книгой Майн Кампф

В пункте пропуска Крупец на украинско-российской границе курские таможенники при обыске авто нашли у жителя Винницкой области два экземпляра книги Адольфа Гитлера Майн Кампф. Об этом сообщает Центральное таможенное управление РФ.

Украинец заявил, что книги он приобрел через интернет. Одну книгу он читал сам, а другую вез в Москву в качестве подарка для знакомого по интернет-переписке.

По факту ввоза экстремистских материалов составлен протокол об административном правонарушении.

Книга MeinKampf (Моя борьба) Адольфа Гитлера была включена в Федеральный список экстремистских материалов в 2010 году по решению Кировского районного суда г. Уфы.

Ранее российские таможенники задержали более 100 килограмм монгольских носков.

Как сообщалось, российские таможенники стреляли по грузовикам с украинским мясом.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.