На крупной газовой станции в Австрии прогремел взрыв

В коммуне Вайден-ан-дер-Марх в Австрии во вторник, 12 декабря, на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв. Об этом сообщает портал oe24 со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб. Еще шестьдесят пострадали.

Как сообщает газета Heute, на месте находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой. Для мониторинга ситуации задействовали вертолет.

Место происшествия оцепили.

אוסטריה: לפחות 60 פצועים בפיצוץ במסוף גז סמוך לוינה @kann_news pic.twitter.com/EbPzkdjgO6 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.

Источник: korrespondent.net