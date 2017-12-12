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12. 12. 2017

На крупной газовой станции в Австрии прогремел взрыв

В коммуне Вайден-ан-дер-Марх в Австрии во вторник, 12 декабря, на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв. Об этом сообщает портал oe24 со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб. Еще шестьдесят пострадали. 

Как сообщает газета Heute, на месте находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой. Для мониторинга ситуации задействовали вертолет.

Место происшествия оцепили. 

אוסטריה: לפחות 60 פצועים בפיצוץ במסוף גז סמוך לוינה @kann_news pic.twitter.com/EbPzkdjgO6

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.

Источник: korrespondent.net

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