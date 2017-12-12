ООН: В Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине констатирует, что с 16 августа по 15 ноября текущего года 49 крымских татар были арестованы за проведение мирных одиночных пикетов на территории аннексированного Россией Крыма. Об этом рассказала глава мониторинговой миссии Фиона Фрейзер в ходе презентации доклада миссии о ситуации с правами человека в Украине, сообщают Українські Новини.

"За отчетный период (16 августа-15 ноября 2017 года) 49 крымских татар были арестованы и на протяжении небольшого срока находились под стражей за проведение мирных одиночных пикетов в разных населенных пунктах Крыма", - сказала Фрейзер.

Она добавила, что во время обысков домов 10 крымских татар были арестованы и обвинены или в членстве в террористической организации или в причастности к экстремисткой деятельности.

По ее словам, еще 9 крымских татар, которые пришли, чтобы продемонстрировать солидарность и понаблюдать за действиями сотрудников правоохранительных органов, были задержаны и обвинены в совершении административных правонарушений.

Фрейзер отметила, что в ноябре мониторинговая миссия зафиксировала 18 рейдов по домам крымских татар.

Напомним, 12 декабря в селе Урожайное Советского района в аннексированном Крыму силовики провели обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова, после чего арестовали его сына.

Источник: korrespondent.net