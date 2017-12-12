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12. 12. 2017

На канале KlymenkoTime заявляют об обысках

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в студии KlymenkoTime. Об этом говорится на странице канала в Facebook во вторник, 12 декабря.

"В студии KlymenkoTime – гости! После нашего вчерашнего эфира с Татьяной Монтян, к нам пришли и прокуратура, и СБУ! Долго ждать не пришлось! "Проводят следственные действия", – говорится в сообщении.

Также сотрудники прокуратуры пришли к ведущей канала Олесе Медведевой.

"Возле студии находится два микроавтобуса, сотрудники СБУ закрылись изнутри и не пускают ни представителей команды Klymenko Time, ни журналистов, которые приехали к месту событий", – добавили на канале.

В свою очередь издание Страна сообщает, что обыски проходят и у руководителей партии Успешная страна, почетным председателем которой является экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Отметим, 7 декабря официально вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков.

Источник: korrespondent.net

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