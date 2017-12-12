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12. 12. 2017

В Кремле обеспокоены высказываниями Саакашвили

В Москве следят за заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Газета.Ru.

По его словам, в Кремле с большим волнением наблюдают за эволюцией заявлений Саакашвили.

"С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении", — заявил Песков.

Вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины Песков оставил без ответа.

Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net

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