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12. 12. 2017

Население Крыма увеличилось на 10% – Джемилев

Население аннексированного Российской Федерацией Крыма за 3,5 года увеличилось на 10%. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

"За 3,5 года оккупации население Крыма увеличилось на 10%. Смертность увеличилась на 7,2%. На лечение в Крым завезли около 200 тысяч человек. Россия завезла в Крым не менее полумиллиона своих граждан. Все эти нарушения квалифицируются как преступления", – сказал Джемилев.

По его словам, аресты и обыски стали будничными в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что с 16 августа по 15 ноября 2017 года были арестованы 49 крымских татар.

Источник: korrespondent.net

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