В Грузии заявили, что дело Саакашвили - внутренний вопрос Украины

Лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе считает, что дело бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины, сообщает Грузия Online.
"Это внутриполитический вопрос Украины, и, конечно, оценки должны делать украинские политики", - отметил Талаквадзе.
По его словам, прокуратуры Украины и Грузии сотрудничают по этому делу.
"По этому поводу была официальная коммуникация. Существуют уголовные дела, и прокуратура Грузии направила соответствующий запрос в соответствующие органы Украины", — заявил Арчил Талаквадзе.
Напомним, вчера Саакашвили отпустили из-под стражи. Ранее Саакашвили объявил голодовку.
Источник: korrespondent.net
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