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12. 12. 2017

Порошенко завтра встретится с президентом Польши

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда проведут встречу в Харькове в среду, 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии", - сказано в сообщении.

В то же время, визит президента Польши будет проходить на фоне обострения в украинско-польских отношениях из-за ряда резонансных инцидентов.

Напомним, в автобус с польскими номерами во Львовской области выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. 

В связи с этим Министерство иностранных дел Польши заявило, что обеспокоено антипольским инцидентом во Львовской области.

Источник: korrespondent.net

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