Луценко обещает заочное осуждение для Кузьмина

Генпрокуратура после завершения расследования будет просить суд дать добро на заочное осуждение бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Об этом сообщил сегодня, 12 декабря, на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

Луценко напомнил, что прокуратура расследует производство по поводу экономических преступлений в котором фигурирует Кузьмин.

"Завершится следствие, пройдет полгода, и мы обратимся в суд с ходатайством по поводу заочного осуждения", - сказал он.

По закону, ходатайствовать о заочном осуждении можно тогда, когда подозреваемый полгода скрывается от следствия.

Напомним, Генеральная прокуратура вручила подозрение бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину.

Источник: korrespondent.net