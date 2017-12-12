12 декабря 2017, вторник, 14:48
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
12. 12. 2017

Луценко обещает заочное осуждение для Кузьмина

Генпрокуратура после завершения расследования будет просить суд дать добро на заочное осуждение бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Об этом сообщил сегодня, 12 декабря, на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

Луценко напомнил, что прокуратура расследует производство по поводу экономических преступлений в котором фигурирует Кузьмин.

"Завершится следствие, пройдет полгода, и мы обратимся в суд с ходатайством по поводу заочного осуждения", - сказал он.

По закону, ходатайствовать о заочном осуждении можно тогда, когда подозреваемый полгода скрывается от следствия.

Напомним, Генеральная прокуратура вручила подозрение бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.