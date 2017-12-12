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12. 12. 2017

Подрывник в Нью-Йорке "вдохновился" терактом на ярмарке в Германии

Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке 11 декабря Акайед Уллах "вдохновился" терактом на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Об этом пишет издание The New York Times.

Уллах заявил следователям, что место для нападения он выбрал по плакатам на тему Рождества.

По словам источника издания в правоохранительных органах, задержанный заявил, что устроенный им теракт был местью за авиаудары США по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии и других странах.

Напомним, Улла использовал для изготовления бомбы елочную гирлянду.

Источник: korrespondent.net

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