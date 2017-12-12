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12. 12. 2017

Взрыв в Австрии: поставки газа в ряд стран Европы приостановлены

Взрыв на газораспределительной станции в Австрии привел к приостановке поставок газа в ряд европейских стран. Об этом сообщил во вторник, 12 декабря, регулятор E-Control.

"Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны. Мы работаем над скорейшим снятием ограничений", - заявили в E-Control.

Вместе с тем, словацкий оператор ГТС Eustream приостановил поставки газа в направлении газораспределительной станции возле австрийского Баумгартена после взрыва, сообщает издание Aktuality.

"В целях безопасности мы прекратили транспортировку газа в направлении Баумгартена", - сообщили в компании.

В Eustream заверили, что данный шаг не повлияет на поставки газа словацким потребителям.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что взрыв не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net

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