В ООН прокомментировали закон об образовании

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека предупреждают, что усиление позиций украинского языка в государственном образовании не должно происходить за счет языков нацменьшинств. Об этом на презентации доклада Мониторинговой миссии ООН относительно ситуации с правами человека в Украине заявила глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает Укринформ.

"28 сентября вступил в силу новый закон об образовании, которым введены новые правила использования языков в государственном образовании. Согласно этому закону украинский язык станет основным языком обучения в среднем и высшем образовании. УВКПЧ предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно происходить за счет языков национальных меньшинств, и призывает правительство обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без какой-либо дискриминации в отношении различных групп меньшинств", - сказала Фрейзер.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона об образовании.

Источник: korrespondent.net