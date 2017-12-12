Евродепутаты сделали заявление по атакам на НАБУ

Группа депутатов Европаралмента призвала украинские власти сконцентрироваться на проведении реформ и обеспечить независимость работы антикоррупционных структур. Соответствующее заявление сделали евродепутаты Ребекка Хармс, Дариуш Розати и Майкл Галер.

"Мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность последними событиями в сфере борьбы с коррупцией, в частности относительно беспрецедентных атак на антикоррупционные учреждения (в частности, Национальное антикоррупционное бюро. - НАБУ) и отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что антикоррупционные учреждения и активисты не должны подвергаться преследованию со стороны властей, наоборот, им необходимо предоставить автономию, пространство и ресурсы, чтобы "эффективно работать и избавить страну от чумы коррупции".

"Аналогичным образом судебная система должна быть свободной от любого политического вмешательства и все судебные процедуры должны проходить в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.

Как сообщал Корреспондент.net, НАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную техникув своей работе.

Источник: korrespondent.net