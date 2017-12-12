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12. 12. 2017

Взрыв на газопроводе в Австрии: полиция назвала причину

Причиной взрыва на газоразделительной станции в австрийском городе Баумгартен стала техническая неисправность. Об этом на своей станице в соцсети Twitter сообщили полицейские.

Также отмечается, что правоохранительные органы начинают расследование инцидента.

Место взрыва контролируют экстренные службы. Пожарные ликвидируют пожар, а спасатели занимаются пострадавшими.

Der Grund für die #Explosion in #Baumgarten ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das Landeskriminalamt NÖ nimmt Ermittlungen auf.

— Polizei NÖ (@LPDnoe) 12 декабря 2017 г.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net

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