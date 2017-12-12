Взрыв на газопроводе в Австрии: полиция назвала причину

Причиной взрыва на газоразделительной станции в австрийском городе Баумгартен стала техническая неисправность. Об этом на своей станице в соцсети Twitter сообщили полицейские.
Также отмечается, что правоохранительные органы начинают расследование инцидента.
Место взрыва контролируют экстренные службы. Пожарные ликвидируют пожар, а спасатели занимаются пострадавшими.
Der Grund für die #Explosion in #Baumgarten ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das Landeskriminalamt NÖ nimmt Ermittlungen auf.— Polizei NÖ (@LPDnoe) 12 декабря 2017 г.
Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.
Источник: korrespondent.net