Взрыв на газопроводе в Австрии: полиция назвала причину

Причиной взрыва на газоразделительной станции в австрийском городе Баумгартен стала техническая неисправность. Об этом на своей станице в соцсети Twitter сообщили полицейские.

Также отмечается, что правоохранительные органы начинают расследование инцидента.

Место взрыва контролируют экстренные службы. Пожарные ликвидируют пожар, а спасатели занимаются пострадавшими.

Der Grund für die #Explosion in #Baumgarten ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das Landeskriminalamt NÖ nimmt Ermittlungen auf. — Polizei NÖ (@LPDnoe) 12 декабря 2017 г.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net