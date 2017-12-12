В Москве рухнул 20-метровый башенный кран

На стройплощадке пожарного депо в районе Тропарево-Никулино в Москве во вторник, 12 декабря, на бытовку с рабочими рухнул 20-метровый башенный кран. Об это сообщает Агентство Москва.

В результате происшествия пострадали двое уроженцев Таджикистана, один из которых скончался по дороге в больницу.

"Рабочий, пострадавший в результате ЧП на ул. Академика Анохина, скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Причины падения крана устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в городском округе Дунгуань в Китае погибли 18 человек в результате обрушения грузоподъемного крана на одном из заводов.

Источник: korrespondent.net