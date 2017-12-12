Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили

НАТО продлила полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса до сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении Альянса, обнародованном во вторник, 12 декабря.

"Сегодня союзники согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года, до 30 сентября 2020 года", - отмечается в нем.

Союзники также поздравляют генерального секретаря, и выражают полное доверие его способности продолжить добросовестную работу по совершенствованию приспособляемости НАТО к вызовам в сфере безопасности в 21 веке.

В свою очередь Столтенберг поблагодарил 29 стран-членов НАТО за их решение и заявил, что "с нетерпением ждет продолжения совместной работы по укреплению Альянса и обеспечению безопасности наших граждан".

Отметим, что Столтенберг занимал ранее пост премьер-министра Норвегии с 2000 года по 2001 год и в 2005-2013 годах. Кроме того, он занимал должности министра промышленности и энергетики и министра финансов Норвегии.

В НАТО Столтенберг сменил Андерса Фог Расмуссена 1 октября 2014 года. Он стал первым норвежцем на посту генсека альянса.

Ранее Столтенберг заявлял, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины, однако решение о приеме в свои ряды будут принимать все 29 членов организации.

Источник: korrespondent.net