Девочку, которую искали пять дней, нашли мертвой

В селе Обозновка Кировоградского района нашли тело 12-летней Екатерины Добродий, пропавшей в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на полицию Кировоградской области.
«Подтверждаем факт, что сегодня было обнаружено тело разыскиваемой несовершеннолетней девочки. Сейчас на месте работают следователи», - отметила руководитель сектора коммуникации ГУ ЧП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
Напомним, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Подростка искали в течение пяти дней.
Полиция выясняет обстоятельства исчезновения и гибели школьницы.
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Источник: korrespondent.net
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