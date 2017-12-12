В Молдове бизнесмен Платон получил еще 12 лет тюрьмы

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который уже был осужден по делу об отмывании российских денег через молдавские банки, во вторник, 12 декабря, получил еще 12 лет лишения свободы.

Как передает Интерфакс-Украина, такое решение вынес во вторник суд Центрального сектора Кишинева.

Судья признал бизнесмена виновным в вымогательстве 200 тысяч леев у ряда страховых компаний, что квалифицировано как мошенничество в особо крупных размерах. Прокуроры считают, что Платон организовал вывод этих средств из страховых компаний Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group, в которых он являлся одним из основных акционеров.

Утверждается, что у Платона были два сообщника. Один из них сотрудничал со следствием и был осужден условно, а второй получил восемь лет лишения свободы.

В судебном производстве против Платона имеется еще одно уголовное дело, по которому его обвиняют в подкупе двух охранников батальона спецназначения Минюста Pantera, которые с августа 2016 года занимаются его доставкой на заседания инстанции.

По версии следствия, он предлагал офицерам приобретение квартир, машин и по 5 тысяч евро, если они позволят ему общаться с адвокатами в ходе слушаний. Он также просил полицейских обеспечить ему доступ к мобильной телефонной связи.

Переговоры Платона и охранников были зарегистрированы одним из них на видеокамеру. Эти кадры и легли в основу обвинения по новому делу.

Сам Платон и его адвокаты в слушаниях по второму уголовному делу и на оглашении приговора не присутствовали, так как отстранены по решению суда.

При этом в суде пока неразъяснили, суммируются ли оба срока заключения Платона или меньший срок поглощается большим.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 июля 2016 года Платона задержали в Киеве по ордеру Интерпола. Он подозревается в причастности к хищению миллиарда леев (более $20 млн) накануне парламентских выборов в Молдове в 2014 году. Также Платона подозревают в причастности к выводу из России в оффшоры через банки Молдовы более $20 млрд.

В конце августа 2016 года Украина выдала бизнесмена Платона Молдове.

В феврале 2017 года Вячеслав Платон был осужден на 18 лет лишения свободы.

Источник: korrespondent.net