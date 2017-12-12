Не увеличивать квоту украиноязычных песен разрешили ряду радиостанций

Ряд украинских радиостанций переоформили лицензии на право трансляции песенного контента в соотношении 25% украиноязычных и 60% песен на языках стран Европейского Союза. Об этом сообщил во вторник, 12 декабря, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, речь идет о радиостанциях Мелодия, Люкс FM, Kiss FM и Hit FM.

По его словам, так, если с ноября 2017 года количество песен на украинском языке в эфире радиостанций должно составлять не менее 30% от общего времени эфира, а с ноября 2018 года не менее 35%, то, закон предусматривает, что радиостанция может не увеличивать квоту с 25%, если она дает не менее 60% песен на языках стран Европейского Союза.

"Для таких радиостанций сохраняется квота украинских песен на уровне 25%", - сообщил он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Костинский добавил, что обратившиеся в Нацсовет с просьбой о переоформлении лицензий радиостанции уже имеют право транслировать песни согласно вышеуказанным нормам.

Напомним, 8 ноября 2016 года в Украине ступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире.

Нацсовет посчитал, что украинские радиостанции готовы к увеличению квот на количество украинских песен в эфире.

Источник: korrespondent.net