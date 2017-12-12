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12. 12. 2017

В РФ использовали в рекламе погибшую в Доминикане соотечественницу – СМИ

Пользователи Сети обратили внимание на рекламу мессенджера Veon, в которой якобы использовано фото россиянки Натальи Бородиной, погибшей в ДТП в Доминиканской Республике в октябре. Об этом в понедельник, 11 декабря, пишет Life.

Отмечается, что рекламу Veon заметили в соцсети Instagram.

На промопостере смоделирована ситуация, при которой девушка пишет пользователю мессенджера "Приветик" и предлагает пообщаться. Слоган гласит – "Много красивых девушек в одном приложении".

В девушке якобы узнается жертва недавнего ДТП Наталья Бородина.

По словам пресс-секретаря Билайна Анны Айбашевой, реклама не имеет никакого отношения к Veon.

"Это явный фейк, в настоящее время мы разбираемся в ситуации", – сказала она.

К слову, мессенджер Veon был запущен Билайном летом этого года.

Cмотрите фотогалерею: В РФ использовали в рекламе погибшую в Доминикане соотечественницу – СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что российская туристка погибла в Доминиканской республике во время поездки в автомобиле.

Источник: korrespondent.net

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