В Ровно горела многоэтажка: погиб мужчина

В Ровно 11 декабря начался пожар в многоэтажном доме по адресу ул. Мельника, 14. Возгорание произошло 11 декабря в 22:56, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что во время пожара спасатели эвакуировали 10 жильцов. Позже обнаружили еще одного мужчину и передали врачам. Мужчину госпитализировали, однако, в больнице он умер.

"После прибытия на место вызова спасатели установили, что горит подвал 9-ти этажного жилого дома. Они быстро подали два водяных ствола на тушение пожара. В связи с сильным задымлением пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", – сообщили спасатели.

Пожар полностью погасили в 23:24. На ликвидации работали три единицы спецтехники и 11 спасателей. Сейчас все обстоятельства данного пожара выясняются.

Напомним, 12 декабря в Киеве произошел масштабный пожар.

Ранее в Киеве на Подоле загорелось здание, являющейся историческим памятником архитектуры.

Источник: korrespondent.net