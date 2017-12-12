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12. 12. 2017

ООН: Россия не должна заставлять крымчан служить в армии

В ООН призвали РФ прекратить принуждать жителей аннексированного Крыма служить в российской армии. Об этом говорится в представленном 20-м докладе Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине за период 16 августа – 15 ноября 2017 года, сообщает УНИАН.

В частности, правительству России рекомендуется "обеспечить соблюдение установленного в международном гуманитарном праве запрета принуждать жителей оккупированной территории Крыма служить в вооруженных силах Российской Федерации".

Также в ООН отметили необходимость положить конец незаконным обыскам, которые проводят российские силовики, и обеспечить реализацию права людей на проведение мирных собраний и выражение взглядов в Крыму.

Организация призвала РФ прекратить репрессии против мусульман на полуострове и немедленно освободить из-под стражи всех незаконно похищенных, а также "привлекать лиц, совершивших нарушения, к ответственности, и обеспечить возмещение ущерба потерпевшим".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее МИД Украины потребовал от России отменить военный призыв в Крыму. В российскую армию отправили уже больше 8 тысяч крымчан.

Источник: korrespondent.net

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