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12. 12. 2017

Россия эвакуировала посольство в Йемене

Власти России временно приостановили работы посольства РФ в столице Йемена – Сане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

"С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде", – сказал Захарова.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на саудовское информагентство SPA сообщает, что российский самолет уже эвакуировал из Саны сотрудников посольства России и других граждан этой страны.

В российском посольстве в Сане на звонки уже не отвечают.

Как сообщал Корреспондент.net, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

В последние недели ситуация в Сане серьезно обострилась. В Красном Кресте заявили о сотнях жертв среди мирного населения в результате уличных боев. Также был убит экс-президент Йемена Али Абдулла Салех.

Источник: korrespondent.net

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