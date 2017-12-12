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12. 12. 2017

В Австрии потушили пожар после взрыва на газопроводе

В Австрии полностью потушили пожар, который произошел в результате взрыва на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет Reuters.

В газовой компании Eustream также подтвердили, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв. В результате происшествия погиб 1 человек, не менее 20 пострадали. Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших от взрыва.

Источник: korrespondent.net

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