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12. 12. 2017

Бизнесмен Альперин вышел на свободу после внесения 21 млн грн залога

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи. Как сообщил Українським новинам его адвокат, за Альперина были внесены 21 млн грн залога.

"Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе", – сказал защитник, не уточнив кто и когда внес залог.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, агентству сообщили, что залог за Альперина был внесен в начале декабря.

Ранее активисты рассказали о новой схеме минимизации таможенных платежей, которую для Альперина якобы придумали высокопоставленные чиновники Государственной фискальной службы.

Источник: korrespondent.net

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