ДТП с Дыминским: бизнесмену сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении президенту футбольного клуба Карпаты, бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДТП 18 августа 2017 года. Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Следователи национальной полиции сообщили о подозрении виновнику резонансного ДТП на Львовщине. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызову его к следователям", - сказал Тракало.

По его словам, соответствующие документы 7 декабря направили на все известные следствию адреса. По состоянию на 12 декабря сообщение считается врученным.

"В случае неявки подозреваемого, ему будет избрана мера пресечения и организовано мероприятия по его розыску", - сказал представитель полиции.

Дыминскому сообщили о подозрении в нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК). За нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что Дыминский готов сотрудничать со следствием по делу о ДТП во Львовской области, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила.

Источник: korrespondent.net